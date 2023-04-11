Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа не має наслідувати позицію США щодо Тайваню. За це його критикують

Після поїздки до лідера Китаю Сі Цзіньпіна французький президент Емманюель Макрон заявив в інтервʼю Politico, що Європа не повинна бути «послідовником» США у разі конфлікту Вашингтону й Пекіну через Тайвань.

Така позиція викликала негативну реакцію союзників. Американські республіканці вважають, що заяви Макрона суперечать зусиллям Штатів створили спільний фронт разом з ЄС, щоб протистояти загрозам з Китаю і росії.

Голова виконавчої комісії Конгресу з питань Китаю, конгресмен Кріс Сміт від Республіканської партії навіть закликав переоцінити американсько-французькі відносини, «якщо Франція справді прагне відмовитися від демократичних націй на користь жорстокого комуністичного режиму Китаю».

Також республіканцям не подобаються «подвійні стандарти» Макрона: заклики про підтримку Вашингтоном України й нейтралітет щодо Тайваню. У Politico зауважують, що в довгостроковій перспективі коментарі французького президента можуть зіграти на користь Республіканської партії, яка хоче припинити військову допомогу для України.

Водночас китайські державні медіа, зокрема Global Times, написали, що слова Емманюеля Макрона «сигналізують про глухий кут для стратегії США, спрямованої на те, щоб спонукати Європу стримувати Китай».

Радник з питань преси посольства Франції Паскаль Конфавре на тлі критики союзників написав у Twitter, що обурення насправді викликане «надмірними інтерпретаціями», додаючи що позиція Франції щодо Тайваню не змінилася, а співпрацювати з Китаєм країна буде «заради миру та стабільності в Україні».