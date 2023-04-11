Японська компанія розробляє штучні «метеоритні дощі». Космічне шоу можна буде замовити будь-де на Землі

Японська компанія-стартап ALE планує влаштовувати штучні «метеоритні дощі». Вона використає проєкт Sky Canvas, який скидатиме зі своїх супутників матеріал, імітуючи падіння зірок.

ALE зможе створювати космічні шоу на замовлення в будь-якій точці Землі. Шоу буде видно на 100 кілометрів у кожну сторону від епіцентру скидання рукотворних метеорів.

Перше комерційне шоу проведуть у 2025 році, коли Sky Canvas запустить на орбіту третій супутник.

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У компанії запевняють, що штучні метеори рухатимуться повільніше і світитимуть яскравіше за справжні, тому вчені матимуть змогу краще дослідити це явище.

Також стартап наголосив на безпечності таких «метеоритних дощів» для інших космічних апаратів, довкілля та людей.