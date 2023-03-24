У США вперше запустили ракету, надруковану на 3D-принтері

Американська компанія Relativity Space запустила ракету, яку майже повністю надрукували на 3D-принтері. Корабель під назвою Terran-1 злетів зі стартового майданчика на мисі Канаверал і за кілька хвилин приземлився.
Про це пише BBC.
Близько 85% ракети заввишки 34 метри виготовили за технологією 3D-друку. У компанії заявили, що в майбутньому планують надрукувати понад 95% корабля.
Terran-1 містить понад три тисячі окремих частин, але згодом їхня кільеість може скоротитися до тисячі. Ця ракета — доволі невелика, проте здатна вивести на низьку навколоземну орбіту супутник вагою трохи понад тонну.
Під час тестового польоту Terran-1 поки що не змогла вийти на орбіту, але її старт допоможе зібрати дані для майбутніх розробок.
- На початку березня Японія була змушена підірвати свою нову ракету H3 під час невдалого запуску — за кілька хвилин після старту у неї відмовив двигун другого ступеня.