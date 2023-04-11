Уперше за десять місяців біткоїн сягнув $30 тисяч. Що стало причиною

Криптовалюта біткоїн 11 квітня подорожчала до $30 тисяч — уперше за десять місяців. Як пише Reuters, інвестори підвищили ставки на те, що Федеральна резервна система США скоро припинить свою кампанію з посилення грошово-кредитної політики.

Ціна біткоїна за березень зросла на 23%, а за кілька днів квітня на 6%, зокрема завдяки звіту про зайнятість у США в різних секторах, крім сільськогосподарського, де сказано, що роботодавці активно наймають працівників навесні, збільшуючи стійкість економіки.

До того ж учасники ринку сподіваються, що після краху Silicon Valley Bank Федеральна резервна система США суттєво не підніматиме процентні ставки та не введе їх на тривалий термін, бо намагатиметься зменшити навантаження на сектор.