Біткоїн знову впав у ціні. Його вартість нижча $20 тисяч

Вартість біткоїна знову впала нижче $20 тисяч.

Зараз його ціна $19 848, за даними CoinDesk.

Як пише Reuters, вартість цієї криптовалюти впала на 58,9% у порівнянні з березневим рекордом минулого року в $48 234.

Протягом цього року біткоїн падав у ціні двічі. 18 червня він коштував трохи понад $18 тисяч.