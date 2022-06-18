Вартість біткоїну впала нижче $20 тисяч

Вартість біткоїна впала нижче $20 тисяч — це вперше від кінця 2020 року.

Наразі біткоїн коштує трохи понад $18 тисяч. Востаннє він був на цьому рівні в листопаді 2020 року. Так, монета втратила понад 70% своєї вартості з моменту досягнення піку в $69 тисяч.

Ethereum, ще одна популярна криптовалюта, яка падала останніми тижнями, у суботу, 18 червня, іще спала з ціни.

Associated Press пише, що така ситуація з вартістю криптовалюти відбувається на тлі посиленої турбулентності на фінансових ринках. Інвестори розпродають криптовалюту, оскільки центральні банки підвищують відсоткові ставки для боротьби з пришвидшеною інфляцією. Падіння вартості криптовалюти знищило активи інвесторів на десятки мільярдів доларів.