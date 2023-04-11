Рінат Ахметов починає судитися з росією через активи на окупованих територіях

Український бізнесмен Рінат Ахметов через суд вимагатиме від росії компенсувати всі збитки за втручання «ЛНР» і «ДНР» під керівництвом росії у 2014—2017 роках у його активи та діяльність.

Про це 11 квітня повідомила інвестиційна група Ахметова System Capital Management.

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема:

«Єнакіївський металургійний завод»;

«ДТЕК Ровенькиантрацит»;

«ДТЕК Свердловантрацит»;

навчально-тренувальна база «Кірша»;

«Донбас Арена», у будівництво якої інвестували понад $400 мільйонів.

Інвестиційна група Ахметова заявляє, що гроші, які відшкодує росія, підуть на відновлення України.

«Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, й агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць і зростання економіки України», — заявив Рінат Ахметов.