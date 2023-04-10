Зʼявилися фото дизайну нових iPhone 15 Pro і Pro Max. Чим вони відрізняються від попередників?

Видання 9to5Mac, яке пише про техніку Apple, отримало ексклюзивні файли з дизайном нових iPhone 15 Pro і Pro Max. Колір хедлайнера буде темно-червоним, а замість порту Lightning зʼявиться USB-C.
У нового iPhone врахують побажання власників 14-ї моделі та зроблять новий титановий корпус із заокругленими кутами, а не гострими, які заважають користувачам.
Розмір камери знову збільшать, наприклад, виступ окремої лінзи збільшиться більш ніж удвічі порівняно з камерами на iPhone 14 Pro.
Змін зазнають кнопки гучності й вимкнення звуку, а також рамки дисплею — вони стануть ще меншими й більш плавними. За рахунок цього розмір нових iPhone зменшиться, якщо порівнювати з попереднім.
Apple поки що не коментує цю інформацію. Остаточно дізнатися про дизайн нового продукту від команди Тіма Кука можна буде лише у вересні.
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