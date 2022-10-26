Компанія Apple виконуватиме вимогу Євросоюзу про єдиний зарядний пристрій.

Про це заявив віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джосвяк, пише The Wall Street Journal.

За його словами, Apple «підкориться» вимозі уніфікувати зарядні порти і перевести iPhone на USB-C у наступному році.

Компанія вже перевела свої компʼютери Mac, більшість iPad і аксесуарів на USB-C з Lightning. Джосвяк нагадав, що Apple і ЄС вже десять років сперечаються щодо зарядних пристроїв. Він заявив, що якби компанія погодилась у минулому на вимогу ЄС перейти на micro-USB, то Lightning і USB-C не були б винайдені.