У Туреччині спустили на воду перший легкий авіаносець. З нього злітатимуть безпілотники Bayraktar та Kizilelma

У Туреччині ввели в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu, який є легким авіаносцем. На його борту будуть гелікоптери та безпілотники.
Про це повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у своєму Twitter.
Корабель має довжину в 231 м та ширину в 32 м. Автономно корабель може перебувати в морі протягом 50 днів.
Ердоган назвав корабель символом століття Туреччини. Anadolu буде першим авіаносцем у турецькому флоті, а також першим кораблем у світі, з якого злітатимуть безпілотники. На борту корабля будуть розміщені до 50 безпілотників від компанії Baykar, а також гелікоптери T129 Atak, S-70B та інші.
- У листопаді 2022 року турецький виробник бойових безпілотників Baykar випробував прототип ударного реактивного дрона Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»). Kızılelma позиціонується як палубний надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном. Розробники заявляють, що Kızılelma може приземлятися та злітати на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами — наприклад, з палуби легкого авіаносця.
- Раніше повідомлялося, що Kızılelma буде оснащений українськими двигунами: у 2021 році Baykar Makina замовила у державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.