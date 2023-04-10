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Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні машини і дрони-розвідники

Автор:
Ліза Бровко
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Німецький уряд оприлюднив вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони України.

Цього тижня Німеччина надала українським військовим:

  • одну броньовану інженерну машину Dachs на базі німецького танка Leopard 2 (загалом їх передано вже чотири);
  • вісім вантажівок Zetros (раніше передали 52);
  • вісім систем мобільних антен (загальна кількість — 34);
  • вісім дронів-розвідників (до цього передали 26);
  • 23 520 гранат для гранатометів калібру 40 мм (всього — 83 520).

З початку 2022 року ФРН відправила Україні військової допомоги на суму більше ніж €2,7 мільярда.