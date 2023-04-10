«Головне — вчасно піти зі сцени під аплодисменти!» Михайло Поплавський йде з посади ректора

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський заявив, що йде з посади та планує стати головою Вченої ради.
Після 30 років на посаді ректора Поплавський вирішив передати повноваження «молодому наступнику». За його словами, завжди повинні бути межа і почуття міри.
«21 квітня — 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста — вчасно піти зі сцени під аплодисменти!» — написав Михайло Поплавський в Instagram.
- Михайло Поплавський свого часу став наймолодшим ректором в Україні в тоді ще маловідомому виші із двома факультетами. Зараз у КУК вісім факультетів, він посідає перше місце в рейтингу найкращих мистецьких вишів країни.
- Київський університет культури відкрив факультет TikTok, який називають першим в Україні та світі. Після його закінчення видадуть відповідний диплом, про що заявив Михайло Поплавський у 2021 році. Насправді ж виявилося, що у КУК відкривають факультатив TikTok, а не факультет.