Ілон Маск, попри значну критику, відмовляється видаляти твіт Дмитра Медведєва зі словами «Україна зникне»

Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур і видаляти твіт експрезидента росії Дмитра Медведєва зі словами «Україна зникне... бо вона нікому не потрібна».

Користувачі Twitter вважають, що Ілон Маск ігнорує санкції проти росії, бо дозволяє російським політикам публікувати дописи в соцмережі й поширювати пропаганду.

Ілон Маск пише, що «всі новини певною мірою є пропагандою» і користувачі мають самі вирішувати, чи закривати доступ до акаунтів російських урядових структур. Він запевнив, що Twitter не просуватиме і не обмежуватиме російські урядові акаунти, «тільки тому, що так роблять інші платформи».

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Twitter заявили, що корпорація «не рекламуватиме та не рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах». До них відносяться й акаунти представників російської влади.