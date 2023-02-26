Ілон Маск назвав Революцію гідності «переворотом». В Офісі президента України відреагували

Американський бізнесмен Ілон Маск назвав Революцію гідності «переворотом». В Офісі президента України його закликали припинити слухати та читати російську пропаганду.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

У соцмережі поширили статтю американського політолога Джона Міршаймера, в якій він писав, що для російського президента путіна Євромайдан 2014 року, який він називає «переворотом», і повалення президента-втікача Віктора Януковича стали останньою краплею в питанні України.

На цю статтю Маск відповів: «Ці вибори [2010 року], можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був».

На такі заяви Маска відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він порадив Маску не орієнтуватися на російську пропаганду.

«Вільні суспільства впливають на держави через діалог і вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маску. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди», — пояснив він.