СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла росії депортувати понад тисячу дітей

Служба безпеки повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла рф депортувати понад тисячу українських дітей з тимчасово окупованих районів. Нею виявилась власниця однієї з кримських туристичних агенцій.

Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня та жовтня минулого року під виглядом «добровільної евакуації».

Серед потерпілих — сироти та сотні дітей, батьків яких незаконно затримали окупанти під час спроби виїхати із зони бойових дій.

Жінка добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсону, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.

Для цього вона виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних обʼєктів у Криму.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.