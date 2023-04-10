Посадовця військової частини на Одещині взяли під варту. Він відбирав у солдатів бойові доплати

Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід посадовцю військової частини на Одещині, який відбирав у солдатів бойові доплати. Командира підрозділу матеріального забезпечення залишили під вартою без права внесення застави.

Про це інформує Державне бюро розслідування.

Сьомого квітня чоловіку повідомили про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей зі щомісячних надбавок. Якщо солдати відмовлялися, посадовець погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Працівники ДБР задокументували більше ніж 30 фактів вимагання на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.