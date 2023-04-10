Сили оборони України відбили на Донбасі 58 атак — точаться запеклі бої за Бахмут, Авдіївку та Марʼїнку

Минулої доби найзапекліші бої тривали за міста Бахмут, Авдіївку та Марʼїнку. Сили оборони України відбили в регіоні 58 атак та ліквідували 670 окупантів.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У напрямку Лиману противник безуспішно атакував у районі на південь від Діброви. Триває наступ на Бахмут, росіяни намагаються повністю захопити місто, точаться запеклі бої.

Також окупанти безуспішно наступали в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Марʼїнки. Найжорстокіші бої точаться за Марʼїнку та Авдіївку — там відбито понад 20 атак ворога. Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження піхоти та техніки, збито три дрони-камікадзе «Ланцет», два БпЛА «Зала» та один безпілотник «Суперкам».

Ракетні війська та артилерія вразили чотири зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, склад боєприпасів і пʼять станцій радіоелектронної боротьби.