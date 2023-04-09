Іран показав новий дрон-камікадзе Miraj-532. Його заявлена дальність польоту — до 450 км

Іранський «Корпус вартових ісламської революції» розробив новий дрон-камікадзе, який отримав назву Mіraj-532 і призначений для ударів по стаціонарних обʼєктах на дальності до 450 км. Розробник заявляє, що дрон несе бойову частину у 50 кг.

Видання Tasnim News пише, що Mіraj-532 вже успішно пройшов випробування.

Зовні Mіraj-532 нагадує ракету з крилами. Він працює від мотора і видає звук, схожий на Shahed-136/131, якими росіяни атакують українські обʼєкти. Тобто, його добре чути. Для пуску використовують автівку, яка має розігнатися до злітної швидкості дрона.