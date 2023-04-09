WP: У злитих документах США є інформація про спроби «вагнерівців» придбати зброю в Туреччині

У злитих документах зі США є інформація про те, як найманці з «ПВК Вагнера» намагалися придбати зброю в Туреччині. Так вони хотіли посилити свої позиції в Україні та Малі.
Про це пише The Washington Post, який ознайомився зі вмістом документів.
Там йшлося про те, що на початку лютого «вагнерівці» зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання. Але з доповіді невідомо, чи знала про ці перемовини турецька влада та чи завершилися вони успішно.
Також у документах розповідалося про плани «Вагнера» щодо найму російських увʼязнених для участі у війні в Україні та наголошувалося на тому, що російські військові стали залежні від ПВК.
Видання зазначає, що злиті документи демонструють наявність у США значної кількості агентів, які глибоко проникли в російську армію. Вони навіть мають змогу попереджати Україну про заплановані масові удари.
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