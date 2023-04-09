Генштаб: Українські війська знищили вже понад 178 тисяч російських окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 50 атак ворога, ліквідувавши 470 окупантів. Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

У Генштабі додали, що противник безуспішно наступав у районах Кузьминого і Верхньокамʼянського на Лиманського напрямку, а також не досягнув успіху в наступі на Богданівку в Бахмутському районі.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках росіяни вели наступ у районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Марʼїнки на Донеччині, проте безрезультатно.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Під час боїв російські війська втратили чотири бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 14 безпілотників, серед яких два БпЛА типу Supercam, шість БпЛА типу «Орлан-10» і шість БпЛА типу Zala, три одиниці автомобільної техніки й автоцистерн та ще пʼять одиниць спеціальної техніки.