Ізраїль атакували ракетами з території Сирії. ЦАХАЛ завдав удару у відповідь

Уночі 8 квітня з території Сирії по Ізраїлю випустили три ракети. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по пускових установках у Сирії.
Армія оборони Ізраїлю зазначає, що дві ракети, випущені із Сирії, перетнули кордон їхньої країни, а одну перехопила протиповітряна оборона.
Одна з ракет приземлилася на півдні Голанських висот, не завдавши значної шкоди. Через такий напрямок Ізраїль її не перехоплював.
Натомість ЦАХАЛ спочатку вів артилерійський обстріл Сирії, а потім запустив безпілотники на сирійські пускові установки.
- Днями Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала обʼєкти на півдні Лівану та в секторі Гази, заявивши, що це відповідь на ракетні атаки проти Ізраїлю.
- Ракетний обстріл стався після сутичок ізраїльських військових із палестинськими вірянами в мечеті Аль-Акса під час святкування Рамадану. Поліція Ізраїлю провела рейди в мусульманських містах, затримавши щонайменше 12 людей.