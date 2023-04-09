Ізраїль атакували ракетами з території Сирії. ЦАХАЛ завдав удару у відповідь

Уночі 8 квітня з території Сирії по Ізраїлю випустили три ракети. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по пускових установках у Сирії.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що дві ракети, випущені із Сирії, перетнули кордон їхньої країни, а одну перехопила протиповітряна оборона.

Одна з ракет приземлилася на півдні Голанських висот, не завдавши значної шкоди. Через такий напрямок Ізраїль її не перехоплював.

Натомість ЦАХАЛ спочатку вів артилерійський обстріл Сирії, а потім запустив безпілотники на сирійські пускові установки.