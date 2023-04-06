Північ Ізраїлю зазнав масованої ракетної атаки з території Лівану. Є жертви

З території Лівану випустили приблизно 30 ракет по півночі Ізраїлю. Ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу планує скликати зустріч представників оборони.

Про це пише The Times of Israil.

Частину ракет перехватила система протиракетної оборони «Залізний купол», але деякі ракети пошкодили дороги та будівлі в місті Шломі. Повідомляється про щонайменше двох поранених.

Обстрілу подібної інтенсивності не було із серпня 2021 року.

Twitter / Paddy Amon

Twitter / Israel War Room

Twitter / Israel War Room

У ліванських медіа, що належать ісламістській організації «Хезболла», пишуть, що нібито артилерія армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілі біля села Клайле. Однак «Хезболла» не взяла на себе відповідальність за ракетну атаку.

Армія Лівану і сили ООН у Лівані поки що не коментували ситуацію.