NYT: Витік документів показав, що США, імовірно, шпигують за вищим керівництвом України — щоб краще знати про військові плани

Витік американських секретних документів щодо війни в Україні показує, що США, імовірно, шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України , щоб мати чіткіше уявлення про військові плани.
Про це пише американська газета The New York Times.
Видання наголошує, що цей витік підтверджує те, що Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українські плани.
Газета пише, що витік ускладнив відносини із союзними країнами та викликав сумніви у здатності Штатів зберігати секрети. Вивчивши документи, високопосадовець західної розвідки сказав, що оприлюднення матеріалу було «болючим», і припустив, що це може обмежити обмін розвідданими. За його словами, для обміну матеріалами між різними агентствами потрібна довіра одна до одної та гарантії того, що конфіденційна інформація зберігатиметься в секреті.
Серед іншого в документах є обговорення з Південною Кореєю про те, чи слід надавати артилерійські снаряди Україні. В одному з розділів документів повідомляється, що офіційні особи Південної Кореї були стурбовані тим, що президент Байден зателефонує президенту і тиснутиме на Сеул, аби той передав снаряди.
Документи також містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про терміни російських ударів і навіть про конкретні цілі — це дозволило передати Україні важливу інформацію для захисту.
- 6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам американської газети The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.