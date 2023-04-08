NYT: Витік документів показав, що США, імовірно, шпигують за вищим керівництвом України — щоб краще знати про військові плани

Витік американських секретних документів щодо війни в Україні показує, що США, імовірно, шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України , щоб мати чіткіше уявлення про військові плани.

Про це пише американська газета The New York Times.

Видання наголошує, що цей витік підтверджує те, що Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українські плани.

Газета пише, що витік ускладнив відносини із союзними країнами та викликав сумніви у здатності Штатів зберігати секрети. Вивчивши документи, високопосадовець західної розвідки сказав, що оприлюднення матеріалу було «болючим», і припустив, що це може обмежити обмін розвідданими. За його словами, для обміну матеріалами між різними агентствами потрібна довіра одна до одної та гарантії того, що конфіденційна інформація зберігатиметься в секреті.

Серед іншого в документах є обговорення з Південною Кореєю про те, чи слід надавати артилерійські снаряди Україні. В одному з розділів документів повідомляється, що офіційні особи Південної Кореї були стурбовані тим, що президент Байден зателефонує президенту і тиснутиме на Сеул, аби той передав снаряди.

Документи також містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про терміни російських ударів і навіть про конкретні цілі — це дозволило передати Україні важливу інформацію для захисту.