Росія обстріляла швидку на Херсонщині та вбила цивільного в Харківській області

Росіяни обстріляли з артилерії місто Берислав на Херсонщині та село Борисівка в Харківській області. унаслідок обстрілів загинули цивільні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що обстріл стався близько 14:30 — загинув 39-річний цивільний чоловік.

За даними Херcонської ОВА, під обстріл у Бериславі потрапила бригада швидкої допомоги.

«Медики прямували до жінки, яку поранило у власному будинку. Автівку швидкої зачепили уламки російських снарядів — двоє фельдшерів дістали поранення», — ідеться в повідомленні.

На місце події виїхали екстрені служби.

Уранці окупанти також обстріляли Станіслав на Херсонщині. Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що один зі снарядів влучив у житловий будинок. Тяжко поранені жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.