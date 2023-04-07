Українська воєнна розвідка прокоментувала нібито витік інформації про контрнаступ

Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо «витоку секретних документів про контрнаступ», однак попередній висновок — ці матеріали містять викривлені дані.
Про це 7 квітня в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
«Оскільки є інформація, що Пентагон проводить розслідування, то ми повинні від нього почути інформацію про це розслідування. Важливо памʼятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі викривлені цифри по втратах з обох сторін і частину інформації, зібраної з OSINT-джерела. Якщо говорити про потреби української армії, то ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання і про авіацію, танки, боєприпаси, які дійсно потрібні для швидшого звільнення українських територій. Все інше — будемо чекати офіційних коментарів», — заявив Андрій Юсов.
Він наголосив, що контрнаступ буде, головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою.
Також 7 квітня президент Зеленський провів засідання Ставки, де учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України.
- 6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам американської газети The New York Times, що цього тижня у соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії і занижена імовірна кількість вбитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає опубліковані документи «фотошопом».
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться у найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна значно виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ.