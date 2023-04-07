У Канаді крижаний шторм убив двох людей і залишив без світла понад мільйон канадців

Увечері 6 квітня у двох найгустозаселеніших провінціях Канади, Онтаріо і Квебек, пройшов крижаний дощ із сильним вітром. Від негоди загинули дві людини, а близько 1,3 мільйона людей залишилися без електрики.
Як пише Reuters, це один з найбільших крижаних штормів у Канаді за останні десятиліття.
Через нього обмерзлі дерева попадали на лінії електропередач, дороги, будинки й машини. Саме від падіння дерев загинули дві людини. Усе навколо вкрило льодом.
- Природні катаклізми накрили й США на початку квітня, де щонайменше 22 людини загинули через торнадо і потужні шторми. У місті Роллінг-Форк у Міссісіпі максимальна швидкість вітру сягала 274 км/год.