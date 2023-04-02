У США торнадо і шторми вбили щонаменше 22 людей

На півдні та середньому заході США щонайменше 22 людини загинули через торнадо і потужні шторми, які вирували в пʼятницю та суботу.

Про це пише CNN.

Зокрема, троє людей загинули в результаті обвалу житлового будинку в окрузі Кроуфорд, і ще одна — після обвалу даху в театрі «Аполло» в Белвідері. В Арканзасі шторм забрав життя пʼятьох людей.

Троє людей загинули в штаті Індіана в пʼятницю ввечері. Ураган пошкодив будинки та пожежну частину поблизу міста Салліван.

В окрузі Медісон, штат Алабама, одна людина загинула і пʼятеро отримали поранення. В окрузі Понтоток, штат Міссісіпі шторм убив ще одну людину, чотирьох поранив.

CNN

CNN

CNN

В Арканзасі після торнадо понад пів сотні людей опинилися в лікарні. Одна людина загинула в суботу ввечері після обвалу будівлі в окрузі Сассекс штату Делавер.

Торнадо також зрівняв з землею більшу частину міста Роллінг-Форк у Міссісіпі. Там максимальна швидкість вітру сягала 274 км/год, а в Літтл-Року постраждало близько 2 600 будівель.

Губернатори деяких штатів оголосили надзвичайний стан у багатьох округах.