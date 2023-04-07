Ілон Маск анонсував запуск надважкої ракети Starship від SpaceX

Надважка ракета Starship від SpaceX має вирушити у тестовий політ наступного тижня.
Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.
За його словами, наразі SpaceX чекає на схвалення регуляторних органів Сполучених Штатів. Ракета стартуватиме з майданчика SpaceX у Техасі. Під час тестового польоту вона має один раз облетіти навколо Землі.
- Від грудня 2020 року SpaceX запустила кілька прототипів Starship на кілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.
- NASA платить SpaceX за створення версії Starship, яка доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою цієї ракети відправити людей на Марс.
- 10 лютого компанія SpaceX успішно випробувала ракетний прискорювач Super Heavy для Starship.