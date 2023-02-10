SpaceX випробувала двигун найпотужнішої у світі ракети. У майбутньому вона має летіти на Марс

Компанія SpaceX успішно випробувала ракетний прискорювач Super Heavy — двигун найпотужнішої ракети, яку коли-небудь будували. Він має відправити корабель наступного покоління SpaceX Starship на Марс.

Про це пише The New York Times.

Понад 110 тисяч людей дивилися пряму трансляцію випробувань на сайті NASA.

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, один двигун був вимкнений під час випробувань, а інший вимкнувся сам. Попри це, 31 із 33 двигунів вистачить, щоб вийти на орбіту під час запуску.

Від грудня 2020 року SpaceX запустила кілька прототипів Starship на кілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.

У сукупності Super Heavy і Starship заввишки майже 122 метри — це вище за статую Свободи та її постамент. NASA платить SpaceX за створення версії корабля, який доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою Starship відправити людей на Марс.