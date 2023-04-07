Генштаб: Сили оборони України ліквідували уже понад 177 тисяч російських окупантів

Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили понад 40 атак ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку минулої доби росіяни безуспішно наступали поблизу Кремінної та Спірного. На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої за Бахмут. Окупанти безуспішно наступали поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак ворога на цій ділянці фронту. На Авдіївському та Марʼїнському напрямках росіяни йшли у наступ біля Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Марʼїнки Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої на цій ділянці тривають за Марʼїнку — там українські захисники відбили 19 ворожих атак.

За минулу добу українська авіація шість разів вдарила по скупченнях росіян та їхньої техніки. Українські військові знищили три дрони різних типів — «Орлан-10», Supercam та «Ланцет-3», а також три кориговані авіаційні бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох місцях скупчення ворога, двох російських складах пально-мастильних матеріалів і станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 480 військових, два танки, три бойові броньовані машини і вісім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 177 110 росіян.