«Російський добровольчий корпус» заявив, що знову проник у Брянську область і поспілкувався з місцевими — відео

«Російський добровольчий корпус» заявив про новий рейд у Брянську область росії та опублікував відповідне відео.

На кадрах бійці спілкуються з мешканцем прикордонного села Случовськ, а потім «відпрацьовують» із гранатометів по невідомих цілях.

Губернатор області заявив, що в регіоні запобігли спробі «20 українських диверсантів проникнути на територію, яким ФСБ завдала вогневе ураження». Жодних подробиць він не повідомив.

Міноборони росії заявило, що нібито завадило спробі проникнення 15 диверсантів, застосувавши щодо них артилерію, тому диверсійна група зазнала втрат і відійшла назад на територію України.