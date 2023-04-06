Снігопади в Молдові та Румунії паралізували залізничне сполучення і пункт пропуску. На заході України відключення світла

На заході України, в Молдові та Румунії снігопади викликали перебої в енергоживленні, заблокували траси та паралізували залізничне сполучення.

В Україні сніг випав у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. В останніх двох без світла залишились понад пʼять тисяч споживачів, повідомили в Міненерго. У засніжених містах на дороги вивели снігоприбиральну техніку.

«Укрзалізниця» зранку повідомляла про затримку низки пасажирських потягів, які прямують до західних областей або звідти.

Найскладніша ситуація в Румунії. У Ботошанах та Яссах, де діє червоний код метеонебезпеки, всі дороги перекрили, а заняття у школах скасували. Частково або повністю закрили 29 національних трас. За останню добу рятувальники викопали зі снігу понад 200 автомобілів.

На півночі Молдови діє жовтий код метеонебезпеки. Частина пунктів пропуску на кордоні Молдови та Румунії не працюють з вечора 5 квітня. Потяги в напрямку Кишинева і Бухаресту заблоковані або спізнюються.

На українсько-румунському кордоні також ввели обмеження. Румунська сторона тимчасово припинила пропуск вантажівок.