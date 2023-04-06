У Києві за добу випала рекордна кількість опадів. Останній раз таке було в 1933 році

Протягом середи, 5 квітня, у столиці України зафіксували рекордну кількість опадів.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у той день у Києві випало 20,6 мм опадів — це новий рекорд. Попередній був у 1933 році і становив 17,2 мм.
- Наприкінці березня в Києві метеорологи зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру — 17 м/с (61 км/год). Проте історичний рекордний максимум швидкості вітру в столиці дорівнює 25 м/с (90 км/год) і утримується з 20 березня 1881 року.
- У січні метеорологи фіксували в столиці +10,2 °С — вперше за 143 роки.