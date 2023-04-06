Генштаб: Сили оборони України відбили понад 60 атак за добу та знищили гелікоптер окупантів

Росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Минулої доби Сили оборони України відбили понад 60 атак ворога. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Армія рф продовжує штурмувати Бахмут. Минулої доби ворог також безуспішно атакував Богданівку та Іванівське. Сили оборони відбили близько 20 атак на зазначеній ділянці фронту. На Авдіївському та Марʼїнському напрямках окупанти наступали поблизу Новокалинового, Авдіївки та Марʼїнки Донецької області, успіху не мали. Лише біля Марʼїнки росіяни спробували атакувати понад 25 разів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по окупантах та їхній військовій техніці.

Українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та два дрони типу «Орлан» і Supercam. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів ППО та чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 390 військових, два танки, вісім бойових броньованих машин і сім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 176 630 росіян.