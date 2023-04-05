На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Володимира Сівковича та ФСБ росії

Служба безпеки і Держбюро розслідувань викрили в Київській області 15 компаній, які працювали на підозрюваного в держзраді та шпигунстві ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та Федеральну службу безпеки росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За цією справою силовики провели тридцять обшуків у 15 кампаніях, що торгують автотранспортом і надають рієлторські та фінансові послуги.

За даними слідства, саме Сівкович курирує діяльність так званого політичного офісу в Москві, який організували за вказівкою ФСБ. Цей офіс координував роботу агентурних мереж у прифронтових районах.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії в Києві. Під час обшуків там знайшли зброю, документи та інші матеріали з доказами незаконної діяльності Сівковича.

Дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.