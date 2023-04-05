Politico: Брюссель обговорить 11-й пакет санкцій проти рф після Великодня

Новий раунд обговорень 11-го пакета антиросійських санкцій між Єврокомісією та послами ЄС розпочнеться одразу після Великодня за західним обрядом, тобто після 9 квітня.
Про це пише Politico, посилаючись на трьох європейських дипломатів.
За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, черговий санкційний пакет стосуватиметься боротьби з обходом санкцій та усунення лазівок.
- До попереднього пакета санкцій, десятого, уже приєдналася Швейцарія. Пізніше до нього додалася й Норвегія, яка, зокрема, розширила перелік персональних санкцій.
- 25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій, запроваджених через незаконне вторгнення росії до України. Загалом обмеження запроваджено проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. ЄС заборонив імпорт із росії синтетичного каучуку та бітуму, а також транзит через росію товарів подвійного призначення. Раніше заборона стосувалася лише експорту. Також громадянам росії заборонено керувати організаціями, які є операторами критичної інфраструктури Євросоюзу.