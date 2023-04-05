Politico: Брюссель обговорить 11-й пакет санкцій проти рф після Великодня

Новий раунд обговорень 11-го пакета антиросійських санкцій між Єврокомісією та послами ЄС розпочнеться одразу після Великодня за західним обрядом, тобто після 9 квітня.

Про це пише Politico, посилаючись на трьох європейських дипломатів.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, черговий санкційний пакет стосуватиметься боротьби з обходом санкцій та усунення лазівок.