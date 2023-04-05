У Львові громада проголосувала за перехід головної церкви Московського патріархату до ПЦУ

У Львові громада Свято-Георгіївського собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за приєднання храму до Православної церкви України.

Про це йдеться у відеозаписі процесу голосування релігійної громади, який оприлюднив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ Олег Древняк провів у соборі богослужіння українською мовою.

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий розповідав, що релігійна громада цього храму відрікається від Московського патріархату.

За його словами, Московський патріархат ще мав у Львові приміщення на Пекарській вулиці, але їх приймуть на баланс міста. А самобуд на Сихові демонтують найближчим часом — земля ж перейде до ПЦУ.