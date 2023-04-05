Суд заарештував три приватні газові компанії, які незаконно заволоділи надрами Сахалінського родовища

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт корпоративних прав трьох компаній у справі про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.

Йдеться про ТОВ «Сахалінське», де бенефіціарами виступають колишні нардепи Ігор Котвіцький та Віталій Данілов, ТОВ «Сіріус-1», де бенефіціар колишній топменеджер «Укртатнафти» Павло Овчаренко та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», де ймовірний бенефіціар Павло Фукс.

Найвідоміша з цих компаній — «Іст Юроуп Петролеум», її заснували у 2007 році під назвою «Голден Деррік». Тоді вона належала НАК «Надра України» і кіпрській Hartlog Limited.

Раніше компанію контролював колишній міністр енергетики Едуард Ставицький, але на початку 2017 року вона змінила власника та назву, а ще через рік держава відмовилась від своєї частки у ній.

У лютому 2023 року ДБР спільно з СБУ викрили схему високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр.

Правоохоронці провели обшуки в Ігоря Котвіцького, який за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», Держгеонадра, ТОВ «Сахалінське» та комерційними структурами у період 2003—2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Під «патронатом» екснардепа державні органи видавали ліцензії на видобуток газу з порушенням процедур, що дозволяло учасникам схеми занижувати вартість та реальні обсяги видобутку, заробляючи на різниці.

Через ці махінації Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині.

При тому, що з державного бюджету на розробку родовища витратили понад мільярд гривень. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому обʼєкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Слідство триває за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).