Сили оборони знищили ще 550 російських окупантів і відбили понад 60 їхніх атак

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 російських окупантів, шість їхніх броньованих машин, два танки й 10 артилерійських систем.

Про це Генштаб повідомив зранку 5 квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 176 240 російських військових.

Що стосується ситуації на фронті, то російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках — протягом доби Сили оборони відбили понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марʼїнка.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також збила їхній високоточний дрон типу «КУБ».

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох пунктах управління, двох районах зосередження живої сили, знищили дві реактивні системи залпового вогню «Град» та станцію радіоелектронної боротьби.