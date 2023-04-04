Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто недвоволений відновленням роботи комісії «Україна — НАТО» і запрошенням туди Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто незадоволений рішенням відновити роботу комісії «Україна — НАТО» на рівні глав МЗС.

Про це він написав у Facebook 4 квітня.

«Починається півтораденна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Ми приїхали сюди з надією, що ніхто не поставить під сумнів справедливість нашого попереднього спільного рішення, відповідно до якого НАТО не є стороною війни, що триває по сусідству з нами, і що необхідно зробити все, щоб не допустити розвитку прямого конфлікту НАТО та росії. Запрошення міністра закордонних справ України [Дмитра Кулеби] порушує принцип єдності союзників по НАТО, але ми беремо участь у зустрічі в дусі конструктиву. Я також уточню зараз, що Угорщина підтримуватиме будь-які інтеграційні зусилля України тільки й виключно в тому випадку, якщо українці повернуть закарпатським угорцям ті права, які вони мали до 2015 року», — написав Сіярто.