Український фільм «Мавка. Лісова пісня» став лідером переглядів у Франції

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» ввійшов до пʼятірки найкасовіших фільмів у Франції.

Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

Станом на 3 квітня 2023 року у Франції продали 160 827 квитків на український мультфільм.

З першого дня прокату мультфільм посів першу позицію серед усіх премʼєрних релізів у Франції, обійшовши блокбастер «Шазам! Лють богів».

Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів.