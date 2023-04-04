СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували жінку

Служба безпеки України встановила трьох російських військових, які рік тому зґвалтували українку під час захоплення частини Харківщини. Вони входять до складу 99 артилерійського полку армії росії.

Про це СБУ повідомила 4 квітня.

Навесні 2022 року російські військові ввірвалися в дім в одному з населених пунктів Харківської області, де постраждала жінка жила разом із сімʼєю. Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили жінку поїхати разом з ними. Їй завʼязали очі, щоб вона не могла впізнати місцевість. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, військові по черзі зґвалтували її. Жінка отримала травми, це підтвердила судово-медична експертиза.