Із росії втік співробітник Федеральної служби охорони, який займався захищеним звʼязком для путіна. Він вважає його воєнним злочинцем

Із росії восени 2022 року втік капітан Федеральної служби охорони Гліб Каракулов. Він працював інженером в Управлінні президентського звʼязку та забезпечував путіна захищеним звʼязком.

Про це пише центр «Досье».

На початку жовтня Каракулов вирушив до столиці Казахстану Астани, де путін брав участь у трьох заходах — Саміті Наради із взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, засіданні Ради глав держав СНД і саміті «Росія — Центральна Азія». В останній день відрядження, 14 жовтня, Каракулов разом із дружиною та донькою втік у Стамбул.

Центр «Досье» називає його найбільш високопоставленим співробітником російських спецслужб, який втік із рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За кордоном Каракулов засудив війну та назвав путіна воєнним злочинцем.

«Я просто не міг перебувати на службі цього президента. Я вважаю цю людину воєнним злочинцем. Хоч я й не брав участі саме у військових діях, але виконувати його злочинні накази чи просто перебувати у нього на службі я не вважаю для себе можливим», — зазначив він.

У росії проти Каракулова порушили кримінальну справу за дезертирство. Його оголосили в розшук.