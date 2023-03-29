Проєкт Gulagu.net припиняє евакуацію російських військових за кордон. Один з підопічних зізнався у причетності до воєнних злочинів

Засновник Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін оголосив, що його проєкт тимчасово зупиняє евакуацію за кордон російських військових, які виступають проти війни рф в Україні.

Це сталося після того, як їхній підопічний — колишній російський десантник Павло Філатьєв, якого евакуювали за кордон, зізнався у причетності до воєнних злочинів.

Павло Філатьєв Anders Hansson

У 2022 році Gulagu.net допоміг йому виїхати з росії та опублікувати книгу «ZOV 56» про війну в Україні. Але свою причетність до воєнних злочинів Філатьєв приховав.

«Як зʼясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтервʼю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним і його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті», — йдеться у повідомленні проєкту Gulagu.net.

За словами Філантьєва, про страти йому розповіли колишні товариші по службі після виходу книги. Проте російський військовий відмовився добровільно давати свідчення українським прокурорам та слідчим у посольстві в Парижі.

«З урахуванням цієї ситуації та негативного досвіду ми тимчасово зупиняємо програму сприяння евакуації осіб, які мають пряме відношення до російської армії та силових підрозділів», — заявив Володимир Осєчкін.

Він додав, що має намір скласти повноваження керівника фонду New dissidents foundation, який займається евакуацією з росії.