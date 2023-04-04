Франція підвищить граничний вік резервістів до 70 років

У Франції хочуть вдвічі збільшити кількість резервістів армії, для цього влада планує підвищити їх граничний вік до 70 років. Про це повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню.

«Ми збільшимо віковий ліміт. Люди зможуть бути резервістами у французькій армії до 70 років, а деякі фахівці — до 72», — сказав він в інтервʼю телеканалу RTL. Зараз граничний вік резервістів у країні становить від 60 до 65 років.

Франція має 40 тисяч резервістів, але президент Емманюель Макрон хоче подвоїти їх кількість.

Також уряд планує збільшити військові витрати з €43,9 мільярда поточного року до €69 мільярдів до 2030 року.

За словами міністра, збільшення бюджету допоможе ефективніше протистояти «низці загроз, включно з тероризмом, війною в Україні, мілітаризацією космосу та кібервійною».