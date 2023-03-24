У Франції понад мільйон людей продовжують протести проти пенсійної реформи — поліція затримала 457 протестувальників

Після ухвалення пенсійної реформи у Франції на вулиці міст вийшли близько 1,09 мільйона маніфестантів, які вимагають відставки уряду та президента. У Парижі префектура поліції нарахувала 119 тисяч протестувальників. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися сутички — поліція затримала 457 людей.

Протести супроводжувалися підпалами та вандалізмом. Так у Бордо, на півдні Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади.

У Парижі демонстранти підпалили купи сміття, що назбиралися в історичному центрі міста. Крім того, кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, лише в Парижі було зафіксовано близько 140 підпалів. Він звинуватив у насильстві «головорізів», які приїхали до столиці, «щоб напасти на поліцейських і громадські будівлі».

Як повідомив очільник МВС Франції, внаслідок сутичок з демонстрантами постраждав 441 співробітник служби безпеки. Премʼєр-міністр країни Елізабет Борн назвала насильство і пошкодження будівель неприйнятними.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, загалом на акції протесту у Франції вийшли 1,09 мільйона людей.