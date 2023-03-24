У Франції понад мільйон людей продовжують протести проти пенсійної реформи — поліція затримала 457 протестувальників

Після ухвалення пенсійної реформи у Франції на вулиці міст вийшли близько 1,09 мільйона маніфестантів, які вимагають відставки уряду та президента. У Парижі префектура поліції нарахувала 119 тисяч протестувальників. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися сутички — поліція затримала 457 людей.
Протести супроводжувалися підпалами та вандалізмом. Так у Бордо, на півдні Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади.
У Парижі демонстранти підпалили купи сміття, що назбиралися в історичному центрі міста. Крім того, кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.
За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, лише в Парижі було зафіксовано близько 140 підпалів. Він звинуватив у насильстві «головорізів», які приїхали до столиці, «щоб напасти на поліцейських і громадські будівлі».
Як повідомив очільник МВС Франції, внаслідок сутичок з демонстрантами постраждав 441 співробітник служби безпеки. Премʼєр-міністр країни Елізабет Борн назвала насильство і пошкодження будівель неприйнятними.
За даними Міністерства внутрішніх справ країни, загалом на акції протесту у Франції вийшли 1,09 мільйона людей.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.