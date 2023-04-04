Дослідження: Леонардо да Вінчі використовував у своїх картинах секретну складову — яєчний жовток

Дослідники виявили, що художники епохи Відродження, зокрема, Леонардо да Вінчі та Сандро Боттічеллі, змішували яєчний жовток з олійною фарбою, щоб картини були більш стійкими до вологості, не тріскалися і не жовтіли.

Про це пише Science Alert.

Раніше в шедеврах живопису уже знаходили залишки білка, але нове дослідження показало, що художники додавали яйця навмисно.

«Наші результати показують, що навіть з дуже невеликою кількістю яєчного жовтка можна досягти дивовижної зміни властивостей олійної фарби», — розповіли науковці.

Експерти зʼясували, що додавання яєць до картин, написаних олією, запобігає руйнуванню фарби. Можливо, саме завдяки цьому полотна змогли добре зберегтися до нашого часу.