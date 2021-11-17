Мадридський музей Прадо засумнівався у справжності картини «Спаситель світу» да Вінчі, вказавши невідомим її авторство

Національний музей Прадо в Мадриді засумнівався, що найдорожча картина у світі «Спаситель світу» була написана Леонардом да Вінчі.

Про це пише CNN.

У музеї відкрилася виставка «Леонардо та копія «Мони Лізи». У її каталозі авторство картини «Спаситель світу» зазначено як невідоме — вона потрапила до списку «роботи, що приписуються, створені в майстерні або авторизовані та контрольовані Леонардо».

CNN зазначає, що авторство картини, датованої 1500 роком і проданої у 2017 році за $450 млн, і раніше оскаржували, але тепер під сумнів авторство поставила провідна артинституція.

У каталозі виставки роботу назвали «версією Кука» (британського колекціонера Френсіса Кука, який придбав її у 1900 році). Є ще одна копія – «версія Гане». Її виявили у 1939 році, а у 1999 році продали на аукціоні Sothebyʼs у приватну колекцію. Оригінал картини деякі фахівці досі вважають втраченим.