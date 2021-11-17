Мадридский музей Прадо усомнился в подлинности картины «Спаситель мира» да Винчи, указав неизвестным ее авторство

Национальный музей Прадо в Мадриде усомнился в том, что самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» была написана Леонардом да Винчи.

Об этом пишет CNN.

В музее открылась выставка «Леонардо и копия «Моны Лизы». В ее каталоге авторство картины «Спаситель мира» указано как неизвестное — она попала в список «приписываемые работы, созданные в мастерской или авторизованные и контролируемые Леонардо».

CNN отмечает, что авторство картины, датированной 1500 годом и проданной в 2017 году за $450 млн, и ранее оспаривали, но теперь под сомнение авторство поставила ведущая артинституция.

В каталоге выставки работу назвали «версией Кука» (британского коллекционера Фрэнсиса Кука, который приобрел ее в 1900 году). Есть еще одна копия — «версия Гане». Ее обнаружили в 1939 году, а в 1999 году продали на аукционе Sothebyʼs в частную коллекцию. Оригинал картины некоторые специалисты до сих пор считают утраченным.