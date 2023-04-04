FT: Велика Британія скасувала частину звинувачень проти російського олігарха Фрідмана

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії припинило розслідування за двома з трьох пунктів звинувачення щодо російського олігарха Михайла Фрідмана. Але його досі підозрюють у відмиванні коштів.

Про це з посиланням на джерела пише The Financial Times.

Агентство припинило розслідування щодо Фрідмана за підозрою у змові з метою надання неправдивих свідчень та змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Звинувачення у відмиванні коштів лишаються.

Інформацію про це виданню підтвердив офіційний представник агентства, але імʼя Фрідмана не назвав. Він лише сказав, що це 58-річний росіянин, якого затримали у Лондоні.